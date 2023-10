João Paulo Sousa responde a crítica por ter levado o filho aos Globos de Ouro

Em noite de Globos de Ouro, João Paulo Sousa desfilou na passadeira vermelha ao lado da companheira, Adriana Gomes, e do filho bebé. Agora, respondeu a uma crítica.

João Paulo Sousa desfilou na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, que se realizaram no passado domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com duas companhias mais do que especiais. O apresentador da SIC fez-se acompanhar da mulher, Adriana Gomes, e do filho Leonardo, que nasceu em fevereiro deste ano.

Nas redes sociais, o também radialista respondeu à crítica de Fernanda Freitas por ter levado o bebé. “A sério? Um bebé?”, escreveu Fernanda Freitas nas redes sociais. Na resposta, João Paulo Sousa frisou, como já havia feito no Instagram, que o menino não permaneceu até ao fim da gala.

“Este bebé já teve muitas vezes na rua e num sítio com outras pessoas às sete da tarde. E tal como nos outros dias, esteve sempre ao colo dos pais! E às 20 horas foi com a mãe para casa dormir! Obrigado pela preocupação, estamos bem! E felizes de termos vivido isto a três”, defendeu-se o apresentador.