João Paulo Sousa tem novo programa digital

João Paulo Sousa criou o mais recentre programa digital, “Um país de outro mundo”, transmitido no próprio Instagram.

O apresentador e empreendedor digital tem um novo projeto nas redes sociais. “Um país de outro mundo” destaca diversos locais de Portugal e mostra o que melhor pode oferecer, com o intuito de dinamizar o turismo nacional.

O primeiro episódio já está disponível e mostra a cidade de Albufeira durante uma visita do também ator.

“Saudades de Albufeira? Numa altura em que viajar parece uma miragem, temos a sorte de viver num ‘País do Outro Mundo’. Aqui fica a minha visita a Albufeira, um lugar com muito mais para dar do que as suas maravilhosas praias”, pode ler-se na publicação.

João Paulo Sousa tem outros programas digitais como o “Isso é psicológico” e apresenta também no ecrã o programa “Domingão”, da SIC, transmitido pelo canal aos domingos à tarde.