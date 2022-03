João Paulo Sousa vai refletir sobre a saúde mental nas redes sociais

A saúde mental continua na agenda dos famosos, que se mostram preocupados com o previsível aumento de casos em tempos de confinamento. Agora é o apresentador João Paulo Sousa a ter um programa sobre o tema.

O “Big Brother 2020” ficou marcado pelo tema da saúde mental, trazido a público pelo concorrente Diogo Cunha, que era acompanhado pela psicóloga do programa. O assunto sensibilizou os telespetadores, até porque a pandemia poderá estar a contribuir para o aumento da depressão ou crises de ansiedade e, mais recentemente, foi António Raminhos a partilhar com os milhares de seguidores a sua própria experiência.

Agora, é a vez de João Paulo Sousa falar de saúde mental. Todas as terças-feiras, às 21.30 H, em direto a partir do perfil de Instagram, o apresentador – que pode ser visto aos fins de semana na SIC ou ouvido, diariamente, na Cidade FM -, vai ter um programa sobre o tema, intitulado “Isso É Psicológico”. Ao lado da psicóloga Bárbara Ramos Dias – uma profissional com 20 anos de experiência profissional na área -, o comunicador fala sobre a saúde mental, realça a importância de as pessoas se manterem saudáveis psicologicamente, principalmente em tempos de pandemia.

A conversa tem também o objetivo de dar dicas para uma mente sã, desconstruir mitos, e, essencialmente, alertar os portugueses para os sinais que os podem levar para um estado psíquico menos saudável.

Além da psicóloga Bárbara Ramos Dias, João Paulo Rodrigues vai receber outros convidados, pessoas com histórias de vidas marcantes ou especialistas que possam marcar a presença para quem estiver a acompanhar o Instagram do também ator.

Na SIC, aos sábados e domingos, e na rádio, diariamente, João Paulo Sousa é, também, locutor e um empreendedor nas redes sociais. “Sentimento FM”, “João Paulo SHOW(sa)” são outros dos seus conhecidos projetos.