João Soares desfruta de férias em família sem Maria João Abreu

João Soares está a desfrutar de férias em família, as primeiras sem Maria João Abreu, que morreu na sequência de um aneurisma.

O músico revelou nas redes sociais que encontra-se no Algarve, a relaxar e a divertir-se em família, sobretudo com os mais novos, como mostrou no vídeo que publicou em que surge a nadar com o neto, filho de Ricardo Raposo.

“Noah, o nadador. O meu neto mais novo. Até a água fica mais quente. Amo-te, Nônô”, pode ler-se na publicação de João Soares.

Maria João Abreu foi hospitalizada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência rutura de um aneurisma cerebral, após ter perdido os sentidos nas gravações de “A Serra”, novela da SIC.