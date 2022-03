João Soares lembra as chegadas de Maria João Abreu a casa: “Amor!”

João Soares, marido da malograda atriz Maria João Abreu, lembrou no Facebook o reencontro diário em casa com a intérprete que morreu vítima de um aneurisma.

O músico continua a revelar no Facebook algumas histórias em comum com a atriz que não sobreviveu a um aneurisma e acabou por perder a vida no Hospital Garcia de Orta, em Amada.

“Está a chegar o fim da tarde. Normalmente, eu chegava a casa antes de ti. E agora, em teletrabalho, por cá ficava, claro. E era por volta desta altura do dia, o final da tarde, que muitas vezes, ouvia a porta da rua bater e te reconhecia os passos a subir as escadas. Outras vezes, tinha a sorte de te ver pela janela do escritório, enquanto te aproximavas. Outras tantas, apenas dava pelo som agudo das chaves, seguido pelo rodar da fechadura… tu entravas e dizias: “Amoooor!!! Cheguei!” (ou algo semelhante)”, começou por lembrar João Soares. “E enchias a casa e a minha alma, também. Mais a alma do que a casa. Muito mais… Era, sem me dar conta, o melhor momento do meu dia, porque iniciava o NOSSO dia. O nosso momento. Era o nosso reencontro diário. A nossa partilha. A nossa vida a dois, em que tudo se conjugava. Porque nós conjugávamo-nos. Estávamos um para o outro. Éramos um do outro. Éramos um. Um”, acrescentou.