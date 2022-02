João Vieira Pinto já é pai pela quinta vez

João Vieira Pinto revelou que a família aumentou pela quinta vez. A companheira do ex-futebolista, Ângela Galvão, deu à luz a primeira filha em comum do casal.

A novidade foi anunciada esta quarta-feira pela filha do atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Diana, depois de ter partilhado a primeira fotografia da bebé no Instagram. “Bem-vinda, mana”, lê-se na publicação.

João Pinto já é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do casamento com Carla Baía e tem dois filhos da relação com Marisa Cruz, João e Diogo, de 13 e 10 anos, respetivamente.

De recordar que Diana está grávida. Além de ser pai pela quinta vez, o ex-futebolista será, em breve, avô pela quarta.

