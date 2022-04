João Baião assinala três anos de “aventura maravilhosa”

João Baião assinalou, esta sexta-feira, 4 de dezembro, o aniversário de uma aventura maravilhosa que arrancou há três anos. “Parabéns a todos!” escreveu.

O apresentador do programa das manhãs da SIC festejou o terceiro aniversário do seu cabeleireiro, com uma mensagem de agradecimento a toda a equipa que tornou este sonho possível.

“Há três anos iniciámos esta aventura maravilhosa do Love Is In Hair Cabeleireiros. Parabéns a todos e muito obrigado! Tem sido o vosso empenho, profissionalismo, talento, a vossa dedicação e amor que têm feito desta viagem a concretização de mais um sonho. Parabéns a todos!” pode ler-se.

Rapidamente, diversos internautas enviaram mensagens de parabéns ao profissional da SIC. Entre os comentários que surgiram, destaque para as palavras da apresentadora Sofia Cerveira: “Parabéns, meu querido!”