Joaquim de Almeida revela que regressa a “Velocidade Furiosa”

Joaquim de Almeida esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e, em entrevista, revelou um segredo da trama “Velocidade Furiosa X”.

O ator português confessou ao apresentador que também fará parte do novo filme – recorde-se que Joaquim Almeida já tinha entrado em “Velocidade Furiosa 5”, em 2011, em que interpretava o vilão “Hernan Reyes”, um barão da droga das favelas do Rio de Janeiro, no Brasil.

No entanto, Joaquim Almeida não é o único português a integrar o elenco do filme, também Daniel Melchior é um dos rostos de “Velocidade Furiosa X”.

“Eu diria que a Daniela Melchior é a mais lançada delas todas. Está em tudo. Eu agora estive com ela no ‘Fast & Furious’, no dez. Ela tem o papel principal, eu faço o mesmo que… enfim, não posso falar disso, que ainda por cima é proibido”, contou Joaquim de Almeida no vespertino “Goucha”, na TVI.

De notar ainda que o filme está a rodar algumas cenas em Portugal e tem data de estreia prevista para maio de 2023.