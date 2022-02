Joaquim Monchique: “Tirei as calças e fiz a escada rolante todo nu”

Joaquim Monchique revelou, esta quarta-feira, uma aposta que fez com João Baião por causa de uma carteira e que acabou por ganhar.

O ator esteve como convidado n’”O Programa da Cristina”, da SIC, para falar sobre a vida profissional e as suas aventuras pessoais. Durante a conversa, o intérprete contou a Cristina uma história insólita.

“Nunca contei isto em público”, começou por afirmar Joaquim Monchique que de seguida revelou mais detalhes.

“Uma vez estávamos em Hong Kong, num escada rolante, e eu tinha visto uma carteira de uma marca muito boa e disse: João, tu ofereces-me aquela carteira que nós acabamos de ver, cara, se eu fizer esta escada rolante toda com as calças e as cuecas para baixo. Ele disse que eu não era capaz. Tirei as calças e fiz a escada rolante todo nu e ele comprou-me a carteira”, recordou.

Recorde-se que Joaquim Monchique está de volta ao teatro Villaret, em Lisboa, com a peça “Mais Respeito que Sou Tua Mãe”.