Joaquim Monchique deixa Manuel Luís Goucha emocionado

Joaquim Monchique deixou Manuel Luís Goucha rendido, esta quinta-feira, 17 de dezembro, com uma atitude que teve durante a emissão do programa “Você na TV!” (TVI).

O ator, de 52 anos, esteve como convidado no formato das manhãs da estação privada. No final da conversa, o intérprete surpreendeu o apresentador, explicando que a mãe está internada no hospital e que mesmo assim foi ao programa.

“Vim porque sei o que custa não ter um convidado e não ter estes espaços preenchidos. Ela gosta tanto de ti que queria que eu viesse cá”, contou Joaquim Monchique.

Depois de admitir que não tinha qualquer conhecimento do que se passava com a progenitora do artista, Manuel Luís Goucha teceu diversos elogios ao ator. “É desta fibra de que são feitas as pessoas do espetáculo”, afirmou.

“Viram como ele ficou frágil? É da mãe que está a falar. Teve a generosidade e o profissionalismo de não querer falhar um programa. É também por isto que temos de apoiar os nossos artistas. Um beijinho, minha senhora, e as melhoras”, rematou.