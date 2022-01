Joaquim Sousa Martins está infetado com a Covid-19. A informação foi confirmada pela TVI.

O jornalista do quarto canal juntou-se as diversas caras conhecidas que testaram positivo ao novo coronavírus. Agora, o também pivô vai cumprir as medidas da Direção-Geral de Saúde e ficar em isolamento.

A estação de Queluz de Baixo adiantou a informação ao site Selfie.