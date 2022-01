Joaquin Phoenix e Rooney Mara já são pais

Já nasceu o primeiro filho em comum de Joaquin Phoenix e Rooney Mara, River. O nome pode ser uma homenagem ao irmão do ator.

A família do casal aumentou. O nascimento da bebé foi anunciado por Viktor Kossakovsky, que durante uma sessão de perguntas e respostas no decorrer do Festival de Cinema de Zurique esclareceu a ausência de Phoenix com a chegada de um “lindo filho chamado River”, segundo o Buzzfeed.

Segundo explicou o realizador russo, River é uma homenagem ao irmão de Joaquin Phoenix, River Phoenix, que morreu em outubro de 1993 com apenas 23 anos, na sequência de overdose em Los Angeles.

O casal nunca abordou o tema gravidez e ainda não confirmou o nascimento ou o nome do bebé.