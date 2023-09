Joe Jonas e Sophia Turner vão divorciar-se. Festas noturnas estiveram na origem do problema

Após ter-se especulado, a confirmação do divórcio de Joe Jonas e Sophia Turner chegou esta terça-feira, 5 de setembro. Perceba o que motivou a decisão.

A N-TV já havia noticiado que o divórcio de Joe Jonas e Sophia Turner estava em cima da mesa. No entanto, a confirmação chegou esta terça-feira, 5 de setembro, após o membro da banda Jonas Brothers ter dado entrada com o pedido no tribunal de Miami, avançou a revista “People”.

Uma fonte revelou ao “TMZ” que, na origem da separação, esteve o gosto de Sophia Turner por festas noturnas. “Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa. Têm estilos de vida muito diferentes”, contou.

Outra fonte contou ao “Page Six” que Joe não queria entrar em processo de divórcio, mas foi a única atitude plausível: “Foi um acumular de coisas e o Joe chegou a um ponto em que sentiu que tinha esgotado todas as opções para salvar o seu casamento”.

Nas últimas aparições, os fãs começaram a perceber que Joe já não usava aliança de casamento, o que motivou os rumores de uma, agora confirmada, separação.