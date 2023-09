Joe Jonas quebra silêncio sobre divórcio: “Tem sido uma semana difícil”

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophia Turner estiveram casados por quatro anos e têm duas filhas em comum.

Joe Jonas e Sophia Turner estão no processo de divórcio, após o cantor ter dado entrada com o pedido no tribunal de Miami. Fontes revelaram que, na origem da separação, esteve o gosto de Sophia Turner por festas noturnas e que Joe não queria entrar em processo de divórcio, mas foi a única atitude plausível.

A banda “Jonas Brothers”, do qual Joe é integrante, fez uma atuação em Los Angeles recentemente, e o músico abriu o coração ao público. Em palco, o artista começou por dizer, fazendo referência aos rumores que rondam a Internet: “Tem sido uma semana difícil. Eu só quero dizer que, se não ouviram da minha boca, não acreditem, ok?”.

“Obrigado a todos por todo o amor e apoio. Eu e a minha família adorámos-vos”, referiu ainda.

Joe Jonas e Sophia Turner estiveram casados durante quatro anos, tendo subido ao altar em 2019. Da relação, resultaram duas filhas: Willa, de três anos, e uma menina de um ano, cujo nome não foi revelado.