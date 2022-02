Jogador do Benfica Gabriel é pai pela primeira vez. A namorada do futebolista luso-brasileiro, Camilla Magdalena, deu à luz nas últimas horas de 2019.

O jogador do Benfica está a viver a sua primeira experiência na paternidade. O filho em comum do casal, cujo nome ainda não foi revelado, nasceu no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa.

No perfil de Instagram, o média dos encarnados partilhou as primeiras fotografias do recém-nascido, afirmando que o melhor de 2019, “que parecia não poder melhorar”, chegou no final.

“2020 é o começo de uma nova fase em nossas vidas, que nós possamos viver essa fase da melhor maneira possível lado a lado com muito amor!” pode ler-se na legenda das imagens.

O camisola 8 das águias anunciou publicamente que ia ser pai no jogo contra o Boavista, dia 6 de dezembro, quando, depois de marcar um golo, colocou a bola debaixo da camisola.