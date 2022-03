Jogador Bruno Costa pede namorada em casamento nas Maldivas

Bruno Costa, jogador do Paços de Ferreira, pediu a namorada em casamento no paraíso das Maldivas e Maria Moreira de Carvalho disse “sim”.

Ajoelhado, anel na mãe, águas do Índico como cenário. Bruno Costa pediu a namorada em casamento e Maria Moreira de Carvalho… aceitou.

“She said yes (ela disse que sim)”, começou por congratular-se o atleta dos “castores” nas redes sociais.

“Um dia muito especial para nós! Amo-te muito meu amor”, concluiu Bruno Costa.

O médio e Maria Moreira de Carvalho têm um filho em comum, Lucas.

O grande passo do futebolista do Paços de Ferreira aconteceu no “resort” Lily Beach, nas Maldivas. “Não consigo colocar em palavras quão especial foi este momento. Sou uma sortuda”, respondeu a agora noiva nas redes sociais.