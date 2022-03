Jogador de futebol Dele Alli atacado em casa

O jogador de futebol do Tottenham Dele Alli foi atacado durante um assalto à sua casa, em Londres, Inglaterra. Os dois assaltantes estavam armados com facas.

O médico centro inglês, que milita na equipa orientada pelo treinador José Mourinho, estavam isolamento social com alguns familiares quando os dois homens invadiram a habitação.

De acordo com o canal britânico BBC, o atleta, de 24 anos, ficou com ferimentos superficiais no rosto, sem precisar de ir ao hospital. A mesma fonte revelou que foram roubadas joias e relógios. A polícia já está a investigar o caso.

“Dois homens conseguiram invadir a propriedade e roubaram jóias, incluindo relógios, antes de fugirem, tendo um homem na casa dos 20 anos sofrido uma pequena lesão facial na sequência de uma agressão de que foi alvo pelos assaltantes”, disse um representante das autoridades ao “Daily Mail”.