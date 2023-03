Jogador do Benfica Otamendi tatua imagem com Messi

Nicolas Otamendi, jogador do Benfica, assinalou a vitória da Argentina no Campeonato do Mundo de Futebol com uma tatuagem de Messi.

Mais uma tatuagem no corpo do central do Benfica: para assinalar a conquista do Campeonato do Mundo de Futebol, que decorreu no Catar, no final do ano passado, Nicolas Otamendi tatuou a imagem de Messi.

O vídeo, rapidamente, tornou-se viral e o médio argentino do PSG mostrou-se orgulhoso com a atitude do colega de equipa na seleção alviceleste: “Vi muitas coisas espetaculares que foram feitas sobre mim relacionadas com o Mundial, mas um companheiro, um amigo meu como Otamendi, fazer esta tatuagem é algo mais do que especial! Muito obrigado, Ota!”, disse Leonel Messi.

A acompanhar a tatuagem, na qual o médio do PSG surge com a Taça na mão, Nicolas Otamendi tatuou a frase “glória eterna”, para satisfação dos milhares de seguidores nas redes sociais, entre eles um ex-benfiquista, o defesa direito Maxi Pereira, que elogiou a obra de arte.