Jogador do FC Porto Otávio e família de férias no Dubai

Otávio Monteiro, atleta do FC Porto e da Seleção Nacional, goza de férias e de momentos de descanso no Dubai.

Após trazerem a Taça de Portugal para o Dragão, para juntar aos outros troféus da época – Supertaça e a Taça da Liga – os jogadores do FC Porto embarcaram para férias.

O médio do clube Otávio Monteiro viajou até às arábias onde vai gozar de um breve descanso com a família antes de se juntar à seleção portuguesa para os jogos com a Islândia e com a Bósnia, para o apuramento do Euro 2024.

O jogador partilhou nas redes sociais uma foto com a mulher e os filhos do casal no Dubai. “Sempre juntos”, escreve na legenda.

Otávio encontrou-se com Alex Telles, atleta do Sevilha FC e da Seleção Brasileira – e ex-colega de balneário no FC Porto -, para uma refeição entre famílias.

É de relembrar que Otávio casou-se no ano passado com Diandra Machado. O casal tem dois filhos em comum, Ayala e Theo. O jogador do FC Porto é ainda pai de Alice, fruto de uma relação anterior.

Otávio tem contrato até 2025 com o FC Porto e continuará a ser uma das figuras principais dos “dragões” em campo.