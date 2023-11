Jogador do FC Porto Stephen Eustáquio vai ser pai de uma menina

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, está quase a dar as boas-vindas ao primeiro filho. O jogador vai ser pai de uma menina.

Prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho, o jogador Stephen Eustáquio ficou este domingo, 12 de novembro, a saber o sexo da criança. O médio do FC Porto e a companheira, Constança Damião, preparam-se para dar as boas-vindas a uma menina.

Foi através de um vídeo emotivo, publicado nas redes sociais, que o casal partilhou a novidade com os seguidores. Nas imagens era possível ver Constança a rebentar um balão, do qual saíram vários confetis cor-de-rosa.

“Ficámos hoje a saber o que aí vem! Sem palavras para este dia tão especial. Estamos a construir uma família mesmo bonita”, escreveram na legenda da publicação.