Jogador do Real Madrid Sérgio Ramos já é pai pela quarta vez

A família de Sérgio Ramos aumentou novamente. A companheira do futebolista, Pilar Rubio, deu à luz o quarto filho em comum do casal.

O nascimento do bebé foi anunciado este domingo pelo próprio casal no Instagram, depois de terem partilhado a primeira fotografia do recém-nascido, Máximo Adriano.

“Imensamente feliz por poder apresentar Máximo Adriano. Nasceu às 18 horas 56 minutos e pesava 3,270 quilos. A mãe e o bebé estão perfeitos. Pilar Rubio, sempre orgulhoso de ti, minha vida”, escreveu o o defesa do Real Madrid na legenda da publicação.

De recordar que Sergio Ramos e Pilar Rubio casaram-se há um ano, na Catedral de Sevilha, em Espanha. O casal tem ainda mais três filhos em comum, Sérgio, de cinco anos, Marco, de quatro, e Alejandro, de um.

