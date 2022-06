Jogador do Sporting João Palhinha revela sexo do bebé

O médio do Sporting João Palhinha revelou, nesta quarta-feira, o sexo do bebé. O jogador e Patrícia Palhares vão ser pais de um menino.

Vem aí um rapaz. João Palhinha acabou de anunciar no perfil de Instagram que a namorada, Patrícia Palhares, está à espera de um menino.

“É um meninoooooo!”, referiu o ainda jogador do Sporting que, neste mercado de transferências, tem sido dado como próximo dos ingleses do Fulham e do Wolverhampton.

Pelas imagens publicadas nas redes sociais, o médio “leonino” fez uma surpresa à companheira na praia, no paraíso das ilhas Maldivas.

O cantor Jorge Guerreiro ou o colega de equipa Pedro Gonçalves foram alguns dos muitos famosos que deram os parabéns a João Palhinha e a Patrícia Palhares.