John Cena surpreende fã de sete anos que luta contra o cancro

John Cena surpreendeu, este domingo, um admirador chamado David Castle que tem sete anos e está em casa a lutar contra um cancro no rim.

O ator, que ficou conhecido por fazer parte do universo do World Wrestling Entertainment (WWE), deslocou-se até à casa do pequeno seguidor na Florida, nos Estados Unidos, e não foi de mãos a abanar.

De acordo com a imprensa, assim que chegou a casa de David Castle, o lutador profissional, de 43 anos, chegou com diversas prendas: cintos da WWE, bonecos e camisolas autografas.

O episódio entre John Cena e o fã foi publicado na rede social Twitter.

.@JohnCena is the best. ❤️

No one has granted more wishes. And a pandemic won’t stop him.

Cena surprises 7-year-old battling life-threatening illness in Florida, via @WFLA: https://t.co/rWWgznGjzs pic.twitter.com/TcyBatl4Km

— Austin Kellerman (@AustinKellerman) May 3, 2020