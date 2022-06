Johnny Depp reage à condenação de Amber Heard: “Sinto-me em paz”

Johnny Depp reagiu à condenação de Amber Heard no caso de difamação. O ator afirmou sentir-se “em paz, honrado e grato” com o resultado.

O ator, que vai ter de receber uma indemnização de 15 milhões de dólares (equivalente a 14,1 milhões de euros) recorreu ao perfil de Instagram para fazer um balanço deste processo.

“Há seis anos, a minha vida, a vida das minhas crianças, a vida dos que me são mais próximos e as vidas de muitos que, durante muitos anos, me apoiaram e acreditavam em mim, foram mudadas para sempre. Tudo num abrir e fechar de olhos”, começou por referir.

“Falsas, muito sérias e criminais acusações foram levantadas contra mim pelos média, que desencadearam um interminável bombardeamento de conteúdo de ódio, quando nunca fui acusado formalmente de nenhum crime. Já tinham dado duas voltas ao mundo, num nanossegundo, quando teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira. Seis anos depois o júri deu-me a minha vida, sinto-me honrado e grato”, escreveu.

“O meu objetivo era mostrar a verdade, independentemente da decisão final. Devia isso à minha família e aos que me apoiam. Sinto-me em paz ao saber que consegui isso. Estou, e sempre estive, espantado com o amor e o apoio colossais que tive, e a bondade que senti vinda de todo o mundo. Espero que a minha demanda pela verdade ajude outros, homens ou mulheres, que se encontrem na mesma situação que eu me encontrei. O melhor está para vir e um novo capítulo começou, finalmente. A verdade nunca perecerá”, prosseguiu.