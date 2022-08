Johnny Depp regressa ao cinema após o processo em tribunal com Amber Heard

Johnny Depp está de regresso ao cinema depois de ter vencido em tribunal a ex-companheira, Amber Heard, que o acusou de violência doméstica.

Após uma batalha jurídica contra a atriz de “Aquaman”, o ator, de 59 anos, voltou a trabalhar. O intérprete aceitou o desafio e faz parte de uma produção francesa, “Jeanne Du Barry”.

O artista vai dar vida ao rei Luís XV de França e a produtora Why Not já divulgou a primeira fotografia de Johnny Depp com a sua personagem. O filme é inspirado na vida da amante do rei.

Além do ator também fazem parte do elenco artistas como Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Noémie Lvovsky, India Hair e Benjamin Lavernhe. “Jeanne Du Barry” será gravado em francês.