Jojo Todynho mostra evolução após cirurgia para emagrecer

A cantora brasileira Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica e mostrou a sua evolução nas redes sociais. Artista já perdeu 33 quilos.

No passado mês de agosto, Jojo Todynho, cantora brasileira de “funk”, deu um novo passo na luta que tem travado contra a obesidade: submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, que consiste numa redução do estômago.

Desde então tem mostrado a sua evolução nas redes sociais. Recentemente, a artista mostrou que já perdeu 33 quilos, passando de 146 quilos para 113.

“33 ‘off’ com muito orgulho! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo. A viver o meu processo (ele é meu, só meu). O resultado de fulana, de sicrano não me interessa. Você que vive preocupada se eu perdi peso ou não, deveria usá-la para pesar e colocar na balança a sua vida”, começou por escrever.

“Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero, me respeitem”, concluiu, mostrando a comparação de duas fotografias suas.