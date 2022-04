Jorge Corrula agradece mensagens após o dia de aniversário

Jorge Corrula fez questão de agradecer as mensagens que recebeu no dia do seu aniversário. “Foi um belo dia”, afirmou o ator.

O intérprete da SIC completou, esta terça-feira, 16 de março, o 43.º aniversário e, depois de celebrar a data especial, deixou uma mensagem de agradecimento no perfil de Instagram.

“Obrigado pelas mensagens. Aos de sempre e aos presentes, apesar do dias que passam”, escreveu Jorge Corrula, fazendo uma refeência ao músico Gabriel, o Pensador.

“Foi um belo dia! Demorou, mas estava bom? Ficou melhor, chegou Jorge Benjor. Solitário surfista não tá mais só. Muito obrigado, Mar, por isso tudo. Meu amigo Gabriel, que maravilha. É isso aí, cumpadre. Aí, vai nessa, vai nessa que é tua Jorge”, prosseguiu.