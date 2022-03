Jorge Corrula “apanha” filha a pintar as paredes da cozinha

Jorge Corrula apanhou, este domingo, 5 de dezembro, a filha mais nova, Mel, a pintar as paredes da cozinha com caneta de acetato.

O ator, de 43 anos, deparou-se com a menina, que nasceu a 16 de janeiro do ano passado, a escrever e pintar nas paredes da cozinha. No perfil de Instagram, o artista brincou com o episódio.

“‘Para mim pintar é uma maneira de esquecer a vida. É um grito na noite, um riso estrangulado’”, escreveu Jorge Corrula, citando o pintor francês Georges Rouault.

“Eu voto no ‘Grito na Noite’ porque foi mais ou menos o que eu fiz quando vi esta ‘pintora!’ P.S: Descobri depois é caneta de acetato!” acrescentou o companheiro de Paula Lobo Antunes.

Além de Mel, os dois atores também são pais da filha mais velha, Beatriz, de nove anos.