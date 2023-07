Jorge Corrula brinca após ser operado às hérnias na cervical

Após as gravações de “Flor Sem Tempo”, Jorge Corrula foi operado a algumas hérnias na cervical. Nas redes sociais, mostrou-se animado no pós-operatório.

Jorge Corrula recorreu às redes sociais para tranquilizar os seguidores e fazer uma piada, após ter sido operado a algumas hérnias na cervical. O ator, de 45 anos, já está a recuperar em casa ao lado da mulher, Paula Lobo Antunes, e das filhas, Beatriz, de dez, e Mel, de três.

“Recebi milhares de mensagens a perguntar, ‘então como é que está a correr o pós operatório às cenas?’ (mentira, uma foi do meu senhorio (cão), e a outra foi do agente de seguros da DoençaCare para saber se me aumenta o ‘prémio’ para o ano (cão)! Aqui fica o registo para estes dois interessados”, escreveu na legenda do vídeo no qual mostra os medicamentos tradicionais prescritos pelo médico e, posteriormente, a encher um copo de vinho.

Recorde-se que o ator integrou o elenco da telenovela “Flor Sem Tempo”, transmitida pela SIC.