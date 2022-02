Jorge Corrula revela o rosto da filha mais nova

Um ano depois do nascimento da filha mais nova, Mel, Jorge Corrula mostrou o rosto da bebé pela primeira vez.

Apesar de já ter partilhado as primeiras fotografias da bebé, o ator nunca tinha revelado o rosto da filha mais velha nas redes sociais. No entanto, partilhou, esta quarta-feira, 28 de julho, no Instagram, uma fotografia em que destaca as feições da filha.

“Percebo e respeito quem escolhe não ser progenitor (mais ainda nos dias que correm).

Mas há coisas nesta (curta) vida que não se conseguem legendar e são (sobretudo) essas o nosso legado”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Mel nasceu fruto do casamento entre Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes. O casal de atores tem outra filha, Beatriz, de sete anos.