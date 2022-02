Jorge Corrula usa muletas após sofrer lesão

O ator revelou nas redes sociais que sofreu uma rutura no gémeo que o deixou de muletas pelo menos nas próximas semanas.

Jorge Corrula partilhou no Instagram uma fotografia na qual surgiu com uma “estilosa ligadura” devido a uma lesão que sofreu recentemente e que o impossibilitou de andar.

“Rotura no gémeo… Não posso ver nada! Uma estilosa ligadura e um andar digno de Sodoma”, pode ler-se na publicação do “Caio” da série da SIC “Golpe de Sorte”. “Só para que saibas, tenho um caso com duas! Canadianas Paula Lobo Antunes, acrescentou o artista.

Recorde-se que Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes têm duas filhas, Beatriz, de sete anos, e Mel, de nove meses.