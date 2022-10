Jorge Gabriel admite que perdeu o Globo de Ouro: “Não sei dele”

Jorge Gabriel admitiu que perdeu o Globo de Ouro que recebeu em 2004 numa edição em que foi distinguido como o melhor apresentador de televisão.

O apresentador da RTP esteve à conversa com Bárbara Guimarães no programa “Irresistível”, da SIC Mulher. Durante a entrevista, o comunicador lembrou o prémio que recebeu há 18 anos e o reconhecimento que sentiu na altura.

“O reconhecimento chegou em 2004 com um programa da concorrência ‘Praça da Alegria’ (RTP), que ainda hoje apresento… e que me espantou e também me transportou para um reconhecimento nacional que necessitava”, começou por explicar.

“Não só para dar crédito à ausência familiar e ao esforço imenso que fiz, mas para provar a todos os portugueses que também um suburbano e filho da função pública podia chegar ao patamar maior da televisão em Portugal”, afirmou.

Sobre o paradeiro do prémio, o profissional da estação pública admitiu à apresentadora: “Não sei dele. Assim como não sei de muitas outras coisas que me oferecem”.