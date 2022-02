Jorge Gabriel conforta o pai no lar com um “bacalhauzinho”

O apresentador da RTP fez uma surpresa ao pai, que está num lar da Amadora: pediu para lhe levarem um dos pratos preferidos.

No Porto, a apresentar a “A Praça da Alegria”, ao lado de Sónia Araújo, e a 300 quilómetros de distância do pai, que está num lar da Amadora, Jorge Gabriel quis surpreender o progenitor com uma refeição quente, numa altura em que não o pode visitar por causa da pandemia do “Covid-19”.

Com a ajuda de um restaurante, o apresentador das manhãs da RTP enviou ao pai um pouco de conforto e proximidade, através da confeção de um bacalhau cozido.

“Fiz uma surpresa ao meu paizinho. Pedi aos meus amigos do D. Leitão para lhe levar um bacalhauzinho”, começou por escrever o comunicador nas redes sociais.

“Não há dinheiro que pague este belo sorriso. Obrigado ao Lar de Santo António, na Amadora, e as minhas queridas cuidadoras de todos os utentes, e ao inesquecível António Serra, do restaurante D. Leitão”, concluiu.

Recorde-se que, além da “Praça da Alegria”, Jorge Gabriel pode ser visto no ar no programa “Fabrico Internacional”, que faz reportagens com as fábricas nacionais exportadoras.