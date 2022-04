Jorge Gabriel faz desabafo no final da temporada do programa “Praça da Alegria” (RTP)

Jorge Gabriel fez um desabafo no final de mais uma temporada do programa das manhãs da RTP1 ” Praça da Alegria”. O apresentador recordou o momento da morte do pai.

O comunicadora da estação pública recorreu, esta sexta-feira, 2 de julho, ao seu perfil da rede social Instagram para fazer um balanço do matutino que conduz ao lado de Sónia Araújo.

“Terminou mais uma jornada da ‘Praça da Alegria’ e muitas poderiam ser as imagens, os momentos, as razões que nos levam, a mim e à Sónia, a estarmos motivados para mostrar Portugal”, começou por escrever.

“O país dos que fazem, lutam, inovam e que na nossa ‘Praça’ agarram a oportunidade de chegar a todo o mundo. Porém a vida nem sempre nos mantém aqueles que mais gostamos”, acrescentou.

De seguida, Jorge Gabriel lembrou a morte do pai como um dos momentos mais difíceis: “Para mim foi particularmente duro ver partir o meu pai, apesar de confiar que estará bem, e do apoio incondicional de toda a equipa”.

“Quis o destino que um dos maiores amigos da Praça, o Neno, fosse ao encontro de outra dimensão. E é este sorriso de alegria e de felicidade que só ele conseguia ter que deixo como balanço de mais uma temporada. Venha a próxima”, prosseguiu, referindo-se ao antigo futebolista que perdeu a vida em junho.

No final, o colega de Sónia Araújo agradeceu o apoio do público. “Obrigado ao público, à equipa, a todos os convidados e à minha Sónia Araújo que há quase 20 anos me atura. Obrigado”, concluiu.