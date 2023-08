Jorge Gabriel emcionado com participação na Jornada Mundial da Juventude

O apresentador da RTP1 Jorge Gabriel mostrou-se neste sábado emocionado com a participação na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Jorge Gabriel esteve na via sacra da Jornada Mundial da Juventude que se realizou nesta sexta-feira no Parque Eduardo VII, em Lisboa, com a presença do Papa Francisco, O apresentador de “Praça da Alegria” (RTP1) mostrou-se emocionado com o momento,

“Apesar de singela, a minha participação na Jornada Mundial da Juventude foi suficiente para ser inundado por uma onda de amor, fraternidade e tolerância, sem igual”, descreveu o comunicador nas redes sociais.

“A via Sacra, que espetáculo, as mensagens do Papa Francisco, diárias, a multidão que celebra o melhor do ser humano, que exemplo. Obrigado por me deixarem fazer parte”, concluiu Jorge Gabriel.

Recorde-se que, na manhã deste sábado, na SIC, Fátima Lopes esteve no “ar” a partir da Capelinha das Aparições, em Fátima.