Jorge Gabriel falha programa “Praça da Alegria” por estar de regresso às aulas

Jorge Gabriel teve de falhar a emissão do programa “Praça da Alegria” (RTP1) por ter realizado um exame no Instituto Universitário da Maia, no qual está a tirar um curso.

Longe do pequeno ecrã, o apresentador decidiu investir nos seus estudos. Por isso, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, teve de faltar à transmissão do matutino porque tinha um exame.

“Hoje não irei apresentar a ‘Praça da Alegria’, porque a RTP me permitiu que viesse fazer aqui um exame do curso de Ciências da Comunicação e é por esse motivo que não estarei no programa”, começou por explicar.

Com autorização da RTP, o comunicador voltou às aulas para se manter ativo e evoluir. “Esta é uma aventura que gostava de partilhar com aqueles que se preocupem minimamente comigo, porque creio que a possibilidade de estudarmos e aprendemos uma pouco mais, de aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre áreas das quais gostamos é uma forma de mantermos ativos e de queremos permanentemente evoluir”, explicou.

“Foi por isso que me levou a regressar às salas de aula e a de tentar completar o mais depressa que consiga este curso aqui no ISMAI. Vou precisar de facto tempo, vou precisar de estudar e vou precisar de conhecimento que é isso que venho principalmente tentar adquirir”, concluiu.