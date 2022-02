Jorge Gabriel mostra-se feliz ao lado da equipa do Sporting

Jorge Gabriel mostrou-se feliz ao lado dos jogadores do Sporting depois da vitória do clube leonino sobre sobre o Paços de Ferreira a contar para a Primeira Liga.

O apresentador, de 53 anos, não escondeu o seu contentamento após a vitória dos leões no terreno do Paços de Ferreira por 2 a 0. No final do encontro, o comunicador teve a oportunidade de conviver com os atletas.

“Família feliz… E lá ganhámos!” afirmou na legenda de um conjunto de fotografias que captou no momento e eternizou no perfil de Instagram.

Tal como se pode ver pelas imagens, Jorge Gabriel esteve com o treinador do Sporting, Rúben Amorim, e jogadores como João Palhinha, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Sebastián Coates, Paulinho e Tiago Tomás.