Jorge Gabriel entra de férias para “recarregar baterias”

Jorge Gabriel entrou de férias, esta sexta-feira, e não podia estar mais feliz. Isto porque este momento foi adiado pela pandemia da Covid-19.

Chegou ao fim mais uma temporada do programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria” e, por isso, está na altura do apresentador ir de férias (finalmente), tal como confessou no Instagram.

“Hoje entro de férias. Após uma longa maratona, marcada pelo Covid 19, finalmente vou recarregar baterias, e digo-vos sem vaidade, bem mereço”, começou por garantir o comunicador.

O profissional da estação pública agradeceu à colega de ecrã Sónia Araújo pelo companheirismo.

“Nada se faz sozinho e a muitos devo agradecimentos. Personalizo-os na Sónia Araújo com quem resisti lado a lado numa das nossas maiores provas de coragem e resiliência. A água vai continuar a correr, os dias vão avançar e por nos à prova de novo… lá estaremos. Até já”, rematou.

