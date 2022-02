Jorge Gabriel indignado com multidão na Nazaré: “Assim isto vai acabar mal”

Jorge Gabriel ficou indignado com a multidão que se juntou na Nazaré. O apresentador deixou um recado às pessoas que não respeitaram as regras da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O comunicador não poupou nas críticas às pessoas que estiveram na Nazaré para admirar as conhecidas ondas grandes. No perfil de Instagram, o profissional da RTP1 alertou para a situação.

“Alguém me diz, por favor, se a pandemia acabou? O que é que me escapou? Estarei baralhado ou esta foto é de hoje na Nazaré?” começou por questionar Jorge Gabriel na legenda de uma foto do local.

“Será mesmo verdade que não se pode exigir que a multidão saia daquele local por motivos de saúde pública? Terei ouvido um regozijo do Presidente da Câmara por estar tanta gente junta a admirar as ondas? Assim isto vai acabar mal”, afirmou, no final.

Lembre-se que Jorge Gabriel está em isolamento profilático pela segunda vez, depois de a sua colega de programa “Praça da Alegria” (RTP1) Sónia Araújo ter testado positivo ao novo coronavirus.

Os dias do apresentador têm sido aproveitados para completar uma réplica da LEGO do foguetão “Saturno V”, da NASA.