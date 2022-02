Jorge Gabriel lamenta funeral do pai: “Nunca poderei chamar cerimónia. Cinco minutos talvez”

Jorge Gabriel revelou que teve apenas cinco minutos para se despedir do pai, que morreu vítima da covid-19.

Depois de ter anunciado a morte do pai, na terça-feira, o apresentador revelou nas redes sociais detalhes sobre o funeral em tempos de pandemia e lamentou os poucos minutos que teve para despedir-se.

“Cinco dias após partir, consegui cruzar-me, pela última vez, com o corpo do Sr. Albano. Nunca lhe poderei chamar cerimónia. Cinco minutos talvez. Entre chegar o carro funerário, retirar as flores, e seguir para o crematório, tudo se desenrola num ápice. Normas covid…”, lamentou.

“De entre as imensas e intensas mensagens que recebi, e que em breve agradecerei, permitam-me que destaque a que me enviou a Dra. Ana Quintais, psicóloga no Lar de Santo António: ‘Sempre atrasado para o almoço e com ânsias de vitória. Sempre cordial e cavalheiro, conhecedor e perspicaz, o senhor Albano ficará para sempre nos nossos corações.’ Este era o meu pai. Amo-te”, acrescentou.