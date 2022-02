Jorge Gabriel lembra pai no dia em que este completaria 97 anos

Jorge Gabriel lembrou o pai, Albano, no dia em que este completaria 97 anos. O apresentador confessou estar com saudades do progenitor.

O apresentador, de 53 anos, fez questão de recorrer ao perfil da rede social Instagram, este sábado, 30 de outubro, para recordar o progenitor na data em que celebraria mais um aniversário.

“Hoje faria 97 anos. Sinto-o presente a cada passo, a cada dia. Amo-o tanto. Um beijo, pai”, escreveu o profissional da RTP.

Várias caras conhecidas como Inês Simões, José Carlos Malato e Isabel Angelino deixaram uma mensagem de conforto ao comunicador da estação pública na secção de comentários do “post”.

Lembre-se que o pai de Jorge Gabriel morreu aos 96 anos devido a complicações causadas pela covid-19.