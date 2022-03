Jorge Gabriel orgulhoso com o pai a cantar a 300 quilómetros de distância

O apresentador de “Praça da Alegria” partilhou com os milhares de seguidores um vídeo do sr. Albano a cantar. Os dois “matam”, assim, saudades à distância.

O confinamento não tem sido fácil para milhões de portugueses, sobretudo aqueles que estão longe dos familiares e não os podem visitar. É o caso do apresentador da RTP Jorge Gabriel, que está no Porto, com o programa “Praça da Alegria”, enquanto o pai, o sr. Albano, está num lar da Amadora a 300 quilómetros de distância.

Mas, como já mostrou esta tarde o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, as novas tecnologias podem aproximar as famílias e o pai de Jorge Gabriel gravou um vídeo sobre Moura para o filho.

“As palavras serão sempre escassas para agradecer aos profissionais do Lar de Santo António, onde se encontra o meu pai”, começou por referir Jorge Gabriel no Facebook.

“O sr. Albano está feliz a cantar ‘Eu não sei o que tenho em Moura’ de Luís Piçarra, seu conterrâneo, da bela cidade alentejana. Obrigado”, concluiu o profissional da RTP.