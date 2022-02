Jorge Gabriel presta tributo ao piloto Paulo Gonçalves

Jorge Gabriel homenageou o piloto Paulo Gonçalves, que morreu numa prova do Dakar, na Arábia Saudita, com uma recordação de um programa da “Praça da Alegria”, em 2016, no qual este tinha participado.

O apresentador do programa das manhãs da RTP1 alertou os seguidores de que a manhã desta terça-feira será dedicada a uma transmissão especial de homenagem ao piloto de motos.

“Hoje vamos homenagear o malogrado Paulo Gonçalves. Foto de 2016, na Praça da Alegria”, comentou o comunicador da estação pública na legenda de uma imagem em que aparece ao lado de Paulo Gonçalves e Sónia Araújo.

Além de Jorge Gabriel, também os pilotos Tiago Monteiro e Miguel Oliveira e o jogador de futebol de praia Madjer reagiram à morte de Paulo Gonçalves no decorrer da sétima etapa da prova de automobilismo no deserto.

Recorde-se que o piloto foi encontrado “inconsciente e paragem cardiorrespiratória” pelo colega de corrida e oponente Toby Price (KTM). A sua morte foi confirmada no hospital de Layla.