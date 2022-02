Jorge Gabriel perde mais um familiar com covid-19: “Este luto é de todos”

Poucos dias depois do falecimento do pai, Jorge Gabriel perdeu mais um familiar com covid-19. O apresentador da RTP1 mostra-se revoltado.

Semanas de dor. Poucos dias depois de ter perdido o pai, vítima de covid-19, Jorge Gabriel lamentou, neste sábado, mais um falecimento na família, também devido ao novo Coronavírus.

“Hoje perdi mais um familiar. “Este luto não é meu é de todos”, começou por referir o apresentador de “Praça da Alegria” (RTP1), sem conseguir esconder a revolta.

“Como é possível continuarem refeições em restaurantes às escondidas? Jogos de cartas em cafés? Fugas de restaurantes para esgotos? Festas de sexo em clubes? Compras feitas em supermercados por famílias inteiras? Que vergonha”, acrescentou Jorge Gabriel.

“Fiquem em casa. Por favor”, apelou, a concluir, o apresentador da RTP1.