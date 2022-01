Jorge Gabriel recorda início da carreira: “Já lá vão 36 anos”

O apresentador recordou, esta quinta-feira, o início do percurso profissional com a estreia na rádio há 36 anos.

Vários programas depois, Jorge Gabriel celebrou mais um ano de carreira com uma publicação nas redes sociais, na qual destacou a primeira experiência no programa “Musicomania”, da Antena 1.

“E já lá vão 36 anos de vida profissional. A 1 de outubro de 1984, iniciei esta aventura no programa da Antena 1, ‘Musicomania’, do mestre Raul Durão. Ao meu lado estavam, no jardim da Parada, em Campo de Ourique, os amigos de uma vida. Jorge Alexandre Lopes e Carlos Dias da Silva. E ainda há tanto por fazer”, recordou no Instagram.

Jorge Gabriel recordou a estreia na estação pública com o programa “O Preço Certo”, no dia em que o formato assinala 30 anos.

