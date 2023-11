Jorge Gabriel sobre divórcio: “Estamos a adaptar-nos a esta nova realidade”

No passado mês de agosto, Jorge Gabriel anunciou que estava a divorciar-se de Filipa Gameiro. Apresentador afirma agora estar “a ser tranquilo”.

O mês de agosto ficou marcado por mais um divórcio. Ao fim de 20 anos de casamento e três filhos, Jorge Gabriel estava a separar-se de Filipa Gameiro. Em entrevista à “SIC Caras”, o apresentador falou mais sobre o divórcio e afirmou que esta nova fase “está a ser tranquila”.

“Estamos todos a adaptar-nos a esta nova realidade e a viver a vida, que é o mais importante”, disse, afirmando ainda que “não vale a pena olhar para trás”.

Jorge Gabriel, com a separação, tem andado longe de casa, o que considera “não ser fácil”. “Não é em Lisboa que tenho a minha base, e andar com a mala às costas de hotel para hotel não é o que se deseja, mas é uma adaptação que tem de se fazer para quem trabalha no meio televisivo, onde há muita imprevisibilidade”.

Ainda sobre a separação da mãe de três dos seus filhos destacou: “Uma coisa são os filhos, outra são os pais. Há que saber distinguir entre uma e outra, e é isso que estamos a tentar fazer.”