Jorge Guerreiro emociona-se ao lembrar a morte do irmão: “Não houve tempo de despedidas”

Jorge Guerreiro foi o último convidado do programa “Conta-me”, na TVI, e numa conversa franca com Maria Cerqueira Gomes lembrou um dos momentos mais difíceis da sua vida.

O cantor e ex-concorrente do “Big Brother Famosos 1”, no canal quatro, recordou a morte do irmão.

“Foi um ano bem difícil. Não houve tempo de despedidas, tive de ser eu a avisar a família, porque foi a minha ex-cunhada que me avisou. Nós dizermos a uma mãe que o filho partiu… Não é suposto sequer e calhou-me a mim tudo isso”, começou por explicar.

De seguida, a voz de “Vou Alugar um Quarto” referiu que a falta de condições financeiras complicou as cerimónias fúnebres: “Não havia possibilidades financeiras de trazer o meu irmão para Portugal. Éramos poucos. Custou-me a despedida dele ter sido assim tão… Éramos seis pessoas”.

“Ele já vinha a sofrer se calhar de alguma solidão e a despedida dele foi triste à mesma percebes? Não ia adiantar de nada sermos seis ou 50, óbvio que é apenas um número mas são coisas que me ficam na cabeça, sermos poucos até na despedida dele”, desabafou.