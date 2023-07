Jorge Guerreiro ficou em segundo lugar no “Big Brother” por causa… de Goucha

O cantor Jorge Guerreiro participou numa das edições do “Big Brother Famosos” e ficou em segundo lugar na final. Goucha revelou que a culpa… foi dele.

Jorge Guerreiro foi um dos participantes numa das edições do “Big Brother Famosos”. O cantor foi finalista e, na grande final, que aconteceu em fevereiro de 2022, ficou em segundo lugar. No primeiro lugar ficou Kasha, dos D.A.M.A, com apenas quatro por cento de diferença.

O surpreendente foi que, passado um ano e meio, Manuel Luís Goucha assumiu a “culpa” do sucedido. O apresentador contou a história na emissão especial da TVI, que decorre esta quarta-feira, dia 12 de julho.

Na transmissão dedicada às festas de verão do quarto canal, Jorge Guerreiro apresentou-se. Após a performance, Manuel Luís Goucha revelou: “Por pouco não ganhou o ‘Big Brother’, por 42 telefonemas”.

“E o culpado está aqui”, acrescentou o cantor, divertido, enquanto apontava para o apresentador.

Goucha esclareceu: “[Por 42 telefonemas] que eu fiz para o Kasha. Juro que fiz e depois esqueci-me que ele era o segundo lugar. E um dia digo: ‘fartei-me de ligar para o Kasha ganhar’. E ele diz-me, horrorizado: ‘o Manuel Luís ligou para o Kasha ganhar?’. ‘Mas também liguei para ti’”.

“Na altura de ligar para mim ficou sem saldo, já não deu para a vitória”, respondeu Jorge Guerreiro, com um tom divertido.

Goucha ainda explicou que, de vez em quando, liga para contribuir para a vitória de alguns participantes.