Jorge Guerreiro revela que interrompeu concerto para o público assistir a Salvador Sobral

Jorge Guerreiro revelou que teve de interromper um espetáculo que estava a dar numa comunidade portuguesa na Alemanha para o público assistir à participação de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção.

O concorrente do “Big Brother Famosos” estava a conversar com os colegas da casa sobre o episódio que aconteceu aquando da vitória de Portugal no concurso internacional de música, a 13 de maio de 2017.

“De cada vez que ouço esta música, lembro-me que tive de, pela primeira vez na minha vida, interromper um espetáculo na Alemanha para a malta ir ver a votação”, começou por dizer.

“Quando vi, estava a cantar para metade da sala – ou menos de metade -, porque o resto estava tudo lá ao fundo espetado na televisão”, lembrou.

Jorge Guerreiro recordou que, na altura, a organização lhe pediu que fizesse uma “pausa” no concerto porque o público estava mais interessado em ver Salvador Sobral a vencer a Eurovisão 2017, que aconteceu em Kiev, Ucrânia.