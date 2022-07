Jorge Guerreiro sobre “Uma Canção Para Ti”: “Que noite incrível”

Jorge Guerreiro confessou ter vivido uma “noite incrível” durante a emissão deste domingo, 17 de julho, do programa “Uma Canção Para Ti”, da TVI.

O cantor, de 40 anos, aceitou o desafio da estação privada e participou na gala em direto como jurado. No final da transmissão conduzida por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha, o artista mostrou-se satisfeito com o convite.

“Que noite incrível! Obrigado a todos os que acompanharam em casa e a esta equipa fantástica… Que crianças tão talentosas. Juntos, é mais fácil”, afirmou o intérprete na legenda de um conjunto de fotografias da gala.

Além de Jorge Guerreiro, também Pedro Teixeira se juntou aos habituais jurados Rita Pereira e Rui Massena. O cantor e membro dos D.A.M.A Kasha, que faz parte do júri do concurso, não marcou presença.

Recentemente, em entrevista à N-TV, o artista falou sobre o impacto que teve no público a sua participação no “Big Brother”. “Não vou falar de admiração, porque pode ser um bocado de soberba da minha parte, mas acho mesmo que tenho tantos concertos porque as pessoas gostam de mim”, disse.